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Суспільство та люди

У Кличка попередили, що поїзди в київському метро ходитимуть рідше

15:12 31 жовтня 2022
Метрополітен

Після масованих обстрілів критичної інфраструктури України 31 жовтня у київському метрополітені з 1 листопада збільшуються інтервали руху поїздів. Про це йдеться у повідомленні КМДА.

«У пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4−5 хвилин, а в міжпік 8−10 хвилин. Фахівці постійно здійснюють моніторинг пасажиропотоків на станціях київського метро. Відповідно до цих показників відрегулювали графіки руху і збільшили інтервали між поїздами. Дуже важливо, що такий режим роботи метро дасть змогу більш заощадливо споживати електроенергію. У пріоритеті залишається безпека містян і гостей столиці, тому всі пасажирські зони метрополітену залишаються із належним рівнем освітлення», — повідомили в міськдержадміністрації.

Як писали «ФАКТИ», раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що ракетами та дронами уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні. Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України. Наслідки могли бути набагато гіршими. Завдяки роботі ППО з понад 50-и випущених по нашій території ракет збито 44.

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