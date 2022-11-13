Ворог нарощує угруповання військ у районі Мелітополя, але ЗСУ продовжують завдавати ударів по скупченням живої сили та техніки рашистів, — Генштаб

Після втечі з Херсона противник продовжує обладнати свої рубежі на лівому березі Дніпра.

Водночас росіяни не припиняють наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямах, повідомили у Генштабі.

Для поповнення втрат ворог продовжує підготовку мобілізованого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше перекидання їх у райони ведення бойових дій.

У звільнених населених пунктах Херсонської області продовжуються стабілізаційні заходи.

Зазначається нарощування угруповання окупаційних військ у районі Мелітополя Запорізької області. По периметру міста будуються укріплення та фортифікаційні споруди. Цивільним заборонено наближатися до району аеродрому. До міста прибувають колони з боку Токмака.

У Каховці, Таврійську та Новій Каховці Херсонської області спостерігається зменшення кількості особового складу супротивника.

Українська авіація протягом доби завдала ворогові 16 ударів, вразивши райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позицій зенітно-ракетних комплексів противника.

Нагадаємо, сьогодні ЗСУ підняли український прапор над селом Львово Бериславського району. Загалом у Херсонській області звільнено вже понад 60 населених пунктів.

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