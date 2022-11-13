39.99 / 40.65 39.76 / 40.91
Київ: +9
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Ворог нарощує угруповання військ у районі Мелітополя, але ЗСУ продовжують завдавати ударів по скупченням живої сили та техніки рашистів, — Генштаб

18:33 13 листопада 2022
військові

Після втечі з Херсона противник продовжує обладнати свої рубежі на лівому березі Дніпра.

Водночас росіяни не припиняють наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямах, повідомили у Генштабі.

Для поповнення втрат ворог продовжує підготовку мобілізованого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше перекидання їх у райони ведення бойових дій.



У звільнених населених пунктах Херсонської області продовжуються стабілізаційні заходи.

Зазначається нарощування угруповання окупаційних військ у районі Мелітополя Запорізької області. По периметру міста будуються укріплення та фортифікаційні споруди. Цивільним заборонено наближатися до району аеродрому. До міста прибувають колони з боку Токмака.

У Каховці, Таврійську та Новій Каховці Херсонської області спостерігається зменшення кількості особового складу супротивника.

Українська авіація протягом доби завдала ворогові 16 ударів, вразивши райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позицій зенітно-ракетних комплексів противника.

Нагадаємо, сьогодні ЗСУ підняли український прапор над селом Львово Бериславського району. Загалом у Херсонській області звільнено вже понад 60 населених пунктів.

71

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олег Сороканюк

Чемпіон світу з росії наклав на себе руки після допиту в слідчому комітеті

«Жодних других Мюнхенських (Мінських) угод»: астролог назвав дату повної капітуляції росії

«Жодних других Мюнхенських (Мінських) угод»: астролог назвав дату повної капітуляції росії

Винник

«Вірю, що Матінка Божа Олега Винника не залишить» — священик розповів про те, куди насправді подівся відомий співак

Як легко знайти край стрічки скотчу (відео)

Знайти край стрічки скотчу можна за секунду: дізнайтесь, як (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту