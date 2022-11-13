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Україна

ЗСУ підняли український прапор ще в одному селі під Херсоном (відео)

14:00 13 листопада 2022
прапор

Українські війська продовжують звільняти Херсонщину. Сьогодні ЗСУ підняли український прапор над селом Львово Бериславського району.

Про це повідомили у Міноборони України.

«Одеські морпіхи підняли український прапор у центрі населеного пункту Львово на Херсонщині. Перед тим звільнивши його мешканців від російських окупантів», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ЗСУ з жовтня звільнили вже 41 населений пункт у Херсонській області.

Президент Володимир Зеленський уточнив, що станом на вечір суботи, 12 листопада, Силами оборони встановлено контроль понад 60 населеними пунктами Херсонщини, й в усіх з них розпочато стабілізаційні заходи щодо відновлення інфраструктури.

Як відомо, окупанти перед втечею з Херсона та сіл навколо нього знищили всю критичну інфраструктуру, грабували місцевих мешканців. Люди не мають зв'язку, води, тепла, інтернету. Україна все поновить, запевнив президент Володимир Зеленський.

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