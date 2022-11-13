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Посилять окупантів у Маріуполі: військовий експерт вказав на нове завдання для вцілілих під Херсоном вояк путіна

19:30 13 листопада 2022
На в&#39;їзді до Маріуполя

Російські війська, які втекли з Херсонщини, перекинуть на Донецький напрямок, де нині армія путіна зазнає найбільших втрат. Про це військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан сказав у коментарі 24 каналу.

Зараз ці війська зараз проходять доукомплектування, а також, ймовірно, відбуваються бойові злагодженя із новоприбулими.

«Уже видно їхній рух і зосередження у районі Маріуполя. Тобто основні наступальні частини на кшталт повітряно-десантних військ, морської піхоти заведені в район Маріуполя», — заявив військовий експерт.

Далі, за його прогнозом, «непереможний» залишок херсонського угруповання скерують у район Донецька.

Нагадаємо, тікаючи з Херсонщини, російські військові практично знищили там критичну інфраструктуру, тож тепер на її відновлення знадобляться роки і чимало коштів.

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