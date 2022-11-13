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Суспільство та люди

Графіки не діють: у Києві та низці областей розпочали аварійні відключення світла

18:59 13 листопада 2022
свічка

Увечері в неділю, 13 листопада, у Києві та низці областей продовжили аварійні відключення світла.

Про це повідомили в «Укренерго».

Зокрема, аварійні відключення запровадили у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській та Сумській областях.

«Після стабілізації ситуації у цих областях продовжать діяти планові відключення. В інших областях України відключення не прогнозуються», — йдеться у повідомленні.

Енергетики закликають українців і далі ощадливо споживати електроенергію, особливо у ранковий та вечірній час піка. Вони заявляють, що працюють над відновленням енергосистеми 24/7.

Нагадаємо, у Києві практика попереднього інформування від відключення електроенергії поширюється й на юридичних осіб.

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