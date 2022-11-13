Російські комуністи анонсували входження ЗСУ в Крим

Втеча російських окупантів із правобережної Херсонщини очікувано стала тригером для панічних настроїв як серед пересічних російських загарбників, так і у «владній вертикалі» агресора. У Москві тематику «негативного наступу» вирішили «осідлати» думські комуністи, які згадали, що вони нібито опозиція, повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

«Група цих «послідовників Леніна» приготувала «протокольне доручення», в якому пропонувалося, щоб російське міністерство оборони розповіло думі «про стратегічний задум» щодо залишення без бою плацдарму на правому березі річки Дніпро та обласного центру Херсонської області. То ж «комуністи», у своєму традиційно злочинному стилі вирішили перед росіянами зіграти роль політиків, які «кривавіші, але справедливіші за путіна».

У «протокольному дорученні» депутати думи Євген Безсонов, Микола Коломейцев та Олексій Курінний заявили, що за їхньою оцінкою втеча з Херсону дозволить Збройним Силам України «змусити російську армію без бою відійти на 30−40 кілометрів від лівого берега Дніпра, створити умови для вогневого ураження сухопутного коридору до Криму та припинити постачання води Кримським каналом.

Російські комуністи передбачають, що їхні окупанти далі тікатимуть з Херсонської та Запорізької областей, а Збройні Сили України безпосередньо «вийдуть на територію Криму, з «можливим заняттям даної території Україною», цитує Асоціація переляканих депутатів Держдуми рф, яка такого запиту не підтримала. Проте окрім комуністів, за звернення проголосувала і низка депутатів правлячої партії Кремля.

По суті, констатують експерти Асоціації, російські комуністи та «співчуваючі», що приєдналися до них, починають «страхову підготовку» до ситуації, коли в росії будуть можливі більш-менш адекватні, а значить «післявоєнні» вибори, на яких нинішня кишенькова «опозиція» Кремля стане спекулювати імперіалістичним режимом путіна, який «програв війну», та болями «російських імперців» про деокупований на той момент Крим.

Раніше повідомлялось про те, що президент Сербії Александар Вучич здивований діями російської армії під Херсоном, тому що очікував, що вона буде чинити опір. А військовий Роман Світан спргнозував, що російські війська, які втекли з Херсонщини, перекинуть на Донецький напрямок, де нині армія путіна зазнає найбільших втрат.

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