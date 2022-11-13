«Думав, що росіяни будуть чинити більш жорсткий опір біля Херсона»: президент Сербії зізнався у помилці

Президент Сербії Александар Вучич здивований діями російської армії під Херсоном і очікує негативних наслідків цих подій для Сербії. Останні новини з України він прокоментував, виступаючи у прямому ефірі сербського телебачення з Парижа, після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

«Я можу говорити про те, що це означає для нас, я не можу говорити про їхні стосунки. Очевидно, що є якісь переговори. Це добре, що є якісь переговори. Я думав, що росіяни будуть чинити більш жорсткий опір навколо Херсона. Це показує нам, як багато потрібно створити, і ми турбуємося про наше майбутнє. Ми повинні турбуватися про себе, якщо хочемо захистити свій військовий нейтралітет. Усім нам зрозуміло, наскільки важке наше становище», — сказав Вучич, повідомляє Politika.

На запитання, чи буде тепер додатковий тиск, Вучич заявив, що тепер вони можуть сказати Сербії: «Подивіться, як повелися росіяни, і як доведеться вам, маленьким сербам».

«Вони завжди можуть витягнути це з шухляди. Але добре, ми знаємо, як поводитися. Ми засвоїли деякі уроки, і ми будемо дбати про себе у військовому плані, зберігаючи наш військовий нейтралітет», — сказав президент Сербії.

Нагадаємо, раніше норвезькі експерти відзначили, що на полі бою справи у росіян йдуть дуже погано через низький моральний дух і назвали помилки путіна.

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