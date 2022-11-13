39.97 / 40.70 39.98 / 41.16
Київ: +4
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Серед еліт почалась відверта війна: «кухар путіна» написав донос на губернатора Санкт-Петербурга

9:40 14 листопада 2022
Євген Пригожин

Схоже, що в росії, де армія незадоволена самозваними командирами Кадировим та Пригожиним, розпочалась справжня війна останнього іще з одним прихильником путіна. Очільник ПВК «Вагнера» (більше відомий як «кухар путіна») Євген Пригожин написав заяви у ФСБ і Генпрокуратуру з проханням перевірити губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова за статтею про держзраду, Про це повідомляють на сторінці пригожинського «Конкорду», яку цитує «Медуза».

«Юридична служба компанії „Конкорд“ інформує, що сьогодні в Генеральну прокуратуру рф і Департамент військової контррозвідки ФСБ росії Євгеном Пригожиним було направлено заяву з проханням перевірити губернатора Санкт-Петербурга О.Д. Бєглова за статтею 275 КК РФ (Державна зрада)», — повідомили в компанії, додавши, що деталі заяви не розголошуються.

Наприкінці жовтня Пригожин написав заяву в Генпрокуратуру, в якій попросив перевірити Бєглова на причетність до створення організованого злочинного співтовариства, створеного з метою розграбування держбюджету і збагачення корумпованих чиновників, які входять до губернаторського оточення. Раніше глава ПВК «Вагнера» говорив, що місто позбавлене інвестиційної привабливості через те, що його «очолює зграя людей, які набивають кишені і не тримають свого слова».

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що британська юридична фірма McCue Jury & Partners подала позов на Пригожина та заснованої ним приватної військової компанії «Вагнера» через тероризм. Позивачами виступають українці, які постраждали від війни.

320

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Як легко знайти край стрічки скотчу (відео)

Знайти край стрічки скотчу можна за секунду: дізнайтесь, як (відео)

Винник

«Вірю, що Матінка Божа Олега Винника не залишить»: священик розповів про те, куди насправді подівся відомий співак

холестерин

«Про холестерин забудете назавжди»: готуємо відвар з лікарської рослини

Олег Сороканюк

Чемпіон світу з росії наклав на себе руки після допиту в слідчому комітеті

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту