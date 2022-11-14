Винесено вирок рашисту, який розстрілював із танка житлові будинки Маріуполя

В Україні продовжують виносити вироки оккупантам, які здійснювали воєнні злочини.

Як повідомляють в СБУ, 12 років за ґратами проведе бойовик теротистичної «днр» на прізвисько «Філ», який обстрілював цивільних у Маріуполі. Як оператор-навідник танку Т72 він здійснив щонайменше 20 пострілів по житлових багатоповерхівках міста.

Фото прокуратури

Рашиста захопили у полон наприкінці квітня неподалік села Рівнопіль на Донеччині, коли бійці ЗСУ підбили його танк. Слідчи встановили, що полонений має «довгу кар’єру» у терористичних угрупованнях «днр».

Чоловік приєднався до терористів ще у 2014 році, воював у «5 роті 2 мотострілкового батальйону 7 бригади 9 полку морської піхоти «днр» на посаді кулеметника, був стрільцем у батальйонах «Сомалі», «Чечен», «П'ятнашка», перебував у «фінансово-економічній поліції» та у «2 взводі 2 роти танкового батальйону 9 полку морської піхоти «народної міліції «днр».

На початку повномасштабного вторгнення рф в Україну він офіційно приєднався до 8 армії окупантів як оператор-навідник танку Т72.

Рашиста суд визнав винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності).

Раніше правоохоронці ідентифікували військовослужбовці 1 танкового полку 2 гвардійської Таманської мотострілецької дивізії зс рф, які фактично впритул розстріляли з танку приміщення районної лікарні на Сумщині. У приміщенні на той час знаходився персонал лікарні та пацієнти, у тому числі й вагітні жінки.

Фото Pixabay

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