Бігли попереду ЗСУ: Генштаб покарав журналістів провідних західних ЗМІ за репортажі з Херсона

В деокупованому Херсоні деякі представники ЗМІ, ігноруючи наявні заборони та застереження, без погодження з відповідними командирами та службами зв’язків з громадськістю військових частин здійснювали інформаційну діяльність ще до завершення стабілізаційних заходів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Такі дії є грубим порушенням вимог наказу Головнокомандувача Збройних Сил України № 73 від 03.03.2022, а також відповідних розпоряджень військового командування. Відтак, низці представників ЗМІ, які порушили правила роботи у районі ведення бойових дій, скасовано дозвіл на роботу, а їхні прескарти визнані не чинними», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі додали, що наказ Головнокомандувача Збройних Сил України № 73 від 03.03.2022 доводиться всім представникам ЗМІ разом із видачею прескарт.

Джерела «Детектора медіа» повідомляють, що дозвіл на роботу скасували щонайменше шістьом журналістам знімальних груп, у тому числі CNN та SkyNews. Окрім них в Херсоні після звільнення також працювали знімальні групи Суспільного та Hromadske. Також в ефірі каналу «Рада» було включення з Херсона.

Як писали «ФАКТИ», раніше російські комуністи анонсували входження ЗСУ до окупованого Криму.

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