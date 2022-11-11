Окупанти обстріляли Дніпропетровську область з «Градів» та важкої артилерії

У ніч проти п'ятниці, 11 листопада, російські війська знову обстріляли Дніпропетровську область. Сильно постраждав Нікопольський район.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Під обстріл потрапили три громади — Марганецька, Нікопольська та Мирівська. Туди прилетіли понад 50 снарядів з російських «Градів» та важкої артилерії.

Пошкоджено коледж та житло. Деталі атак уточнюються. На щастя, люди не постраждали.

За словами голови ОДА, в решті районів пройшла ніч з сиренами, але без ворожих ударів.

Нагадаємо, 9 листопада під час успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку було звільнено 12 населених пунктів. Сили оборони також відбили атаки росіян на 14 населених пунктів на Донбасі.

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