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Суспільство та люди

У Києві «дерусифікували» станцію метро «Університет»

12:48 14 листопада 2022
Метро «Університет»

Україна, проти якої росія веде повномасштабну війну, продовжує деколонізацію, спрямовану на знищення залишків присутності окупантів.

Так, на одній з центральних станцій київського метрополітену приховали бюсти Олександра Пушкіна, Максима Горького, Михайла Ломоносова та Дмитра Менделєєва. Їх закрили боксами, пише «Вечірній Київ».

Станція метро «Університет» була відкрита 6 листопада 1960 року у складі першої черги будівництва. У центральному залі в кожному пілоні розмістили бюсти видатних учених та письменників. З 1986 року станція має статус «пам'ятка архітектури місцевого значення», охоронний номер 171.

На станції розташовано 8 бюстів видатних осіб України та країни-агресора, а саме: Івана Франка, Олександра Пушкіна, Тараса Шевченка, Олександра Богомольця, Дмитра Менделєєва, Михайла Ломоносова, Григорія Сковороди та Максима Горького.

Як писали «ФАКТИ», раніше в рамках деколонізації у Харкові демонтували пам'ятник Пушкіну, а в Ужгороді — воїнам-«визволителям».

Фото: Вечірній Київ

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