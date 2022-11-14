лавров приїхав на саміт G20 на Балі та потрапив до лікарні, — ЗМІ

Російський міністр закордонних справ сергій лавров був госпіталізований в Індонезії, куди він прибув на саміт лідерів G20, який відбудеться 15−16 листопада на Балі.

Як повідомляє Bloomberg, про це повідомляють індонезійські офіційні особи.

Тим часом в росії спростовують госпіталізацію лаврова. Так, губернатор Балі Ай Вайан Костер заявив журналістам, що російський міністр після приземлення звернувся до лікарні Санглах. Його обстежили та відпустили, оцінивши стан здоров'я як нормальний. лавров ніби то звинуватив західних журналістів у поширенні фейкової інформації і у якості приклада навів постійні чутки про тяжку хворобу путіна.

Нагадаємо, що лавров вирушив на саміт замість господаря кремля, хоча раніше не виключалося, що володимир путін поїде на Балі. Директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко вважає, що російський диктатор не боїться критики чи приниження. Однак він має кілька страхів. Перший пов'язані з його слабким здоров'ям, а другий — з можливістю замаху чи перевороту у росії.

Однак вже 14 листопада з'явилася інформація, що путін все ж таки може приїхати на саміт.

Фото з Вікіпедії

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