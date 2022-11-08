Президент Зеленський візьме участь у саміті G20 в Індонезії

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20 15−16 листопада, який відбудеться на Балі в Індонезії. Про це сказав речник президента Сергій Никифоров, повідомляє Суспільне.

«В якомусь форматі, звичайно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу», — сказав Никифоров.

Він уточнив, що найімовірніше, що це буде онлайн-формат.

Зазначимо, що Зеленський не виїжджав із України з початку повномасштабного російського вторгнення. Саміт G20 міг би стати унікальним місцем, де президенти росії та України опинилися б в одному приміщенні, але, ймовірно, це і є одна з причин, через які їхнє прибуття на Балі досі не підтверджено. володимир путін сам говорив 31 жовтня, що рішення про його участь у саміті ще не ухвалено.

В то же час ще у серпні президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що російський лідер володимир путін і голова КНР Сі Цзіньпін підтвердили свою участь у саміті G20.

Фото Офісу президента України

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