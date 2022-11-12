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Колишній «мачо» швидко перетворився на жовчного старого, — експерт про страхи путіна

17:10 12 листопада 2022
володимир путін

Президент путін, який розв'язав війну, не їде на дуже престижний захід, саміт Великої Двадцятки, на Балі. Диктатор-вбивця не боїться критики або приниження, він досить цинічна людина і зуміє, завдяки російській пропаганді, будь-яку поразку видати на героїчну перемогу. Але у путіна є два інших страхи, яких він уже не позбудеться, пише на своїй сторінці у фейсбуці директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко.

«Перший страх пов'язаний з його слабким здоров'ям. Адже путін сильно здав, несподівано для себе і свого оточення, швидко постарів і слабкий здоров'ям. Колишній „мачо“ швидко перетворився на жовчного старого. У такій ситуації путін не хоче на Балі змагатися зі старим американським президентом Байденом, з якого вічно знущалася російська пропаганда. Ще на Валдаї (росія) путін відчуває себе сильним і могутнім, але на Балі (Індонезія) для нього немає слухачів або друзів, а тільки судді та критики. Другий страх путіна ще сильніший за перший. Насправді очільник Кремля дуже боїться замаху або перевороту в росії. Так часто буває в нестабільних, слаборозвинених країнах Третього світу, куди успішно, завдяки путіну, впала росія. У нього банально не виявилося в Кремлі політиків або військових, на яких можна було залишити країну і владу», — пише він.

За словами соціолога, диктатор-вбивця усіх підозрює і всіх підбурює один з одним. Тепер путін залежить від свого оточення, а не вони від нього, як це було ціле десятиліття.

Як писали «ФАКТИ», президент України Володимир Зеленський, на відміну від путіна, візьме участь у саміті G20 в Індонезії.

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