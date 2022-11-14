Андрій Мельник: «Те, що робить Жан Беленюк на виборах президента НОК, це брудний піар»

Член Національного Олімпійського комітету, президент Федерації гандболу України Андрій Мельник назвав події, що відбуваються в українському спорті перед виборами нового президента НОК, нонсенсом.

«Виливається бруд на опонента і замовчуються його досягнення в роботі. Ми чуємо публічно особисті образи. Я маю на увазі поведінку Жана Беленюка. Те, що він робить, це брудний піар, спрямований проти конкурента. Можливо, так робиться в політиці, але в спортивній родині звикли змагатись і конкурувати за правилами. І нехай зараз боротьба йде не на килимі чи фехтувальній доріжці, це нічого не змінює», — заявив Андрій Мельник.

Він навів приклад чинного президента Сергія Бубки, який за роки своєї роботи об'єднав спортивні організації України, НОК в межах своїх можливостей надавав допомогу спортсменам та федераціям, популяризував спорт в Україні й гідно представляє нас у міжнародній олімпійській спільноті.

«Сергій Назарович був видатним спортсменом і став сильним менеджером. Федерація гандболу України дякує йому за його роботу в НОК та бажає успіху в реалізації усіх подальших планів. Хто б не став новим президентом НОК, він має не руйнувати те, що створене, а розвивати. На мій погляд, є два реальні кандидати — олімпійські чемпіони Жан Беленюк та Вадим Гутцайт, який також є міністром молоді та спорту України. Вони знаходяться на різних позиціях. Жан — не так давно став депутатом, але все ще більше спортсмен, Вадим — також перемагав на Олімпійських іграх, але він пройшов довший шлях як організатор, тренував збірну України, керував Олімпійською базою „Конча-Заспа“, очолював спортивний департамент Києва, зараз очолює міністерство», — зазначив він.

Андрій Мельник наголосив, що нікому не приємно бачити, як розпалюють скандал в українській олімпійській сім’ї та тим більш, коли йде війна.

«Жан говорить про дебати кандидатів. На мій погляд, зараз не та ситуація в країні й не та атмосфера, щоб влаштовувати шоу. Український спорт зараз має бути особливо згуртованим і сильним. Я сам спортсмен в минулому, очолюю федерацію, спілкуюсь з іншими спортсменами та маю підстави сказати: весь цей бруд — тільки на шкоду нашому спорту. З нетерпінням чекаємо на вибори, й нехай переможе той, хто готовий до цієї посади, хто зможе якісно керувати та об'єднати навколо себе олімпійський спорт України. У будь-якому разі усім кандидатом бажаю вдосконалюватись в плані не тільки професіональних, але й людських якостей. Цього має прагнути кожна людина. Говорити можна багато, але потрібні справи та їх результати», — заявив він.

Нагадаємо, керівника олімпійського руху України обиратимуть 17 листопада. На посаду претендують чотири кандидати: Вадим Гутцайт, Жан Беленюк, Ігор Малинський та Олена Білосюк. Сергій Бубка, який керує Національним Олімпійським комітетом з 2005 року, балотуватись не буде.

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