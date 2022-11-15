Російські загарбники не припиняють обстрілів українських населених пунктів та позицій підрозділів Сил оборони. Під ударами знаходиться критична інфраструктура та будинки цивільного населення.

За інформацією Генштабу, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах Новоселівського, Білогорівки, Бахмута, Бахмутського, Времівки, Красногорівки, Мар'їнки, Новокалинового, Новомихайлівки, Первомайського.

У населеному пункті Міловатка ЗСУ знищили штаб підрозділу російських окупаційних військ. Наразі відомо про 30 загиблих та понад 20 поранених російських загарбників.

Авіація Сил оборони розгромила 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів супротивника.

Минулої доби Сили оборони України збили 2 БПЛА типу «Орлан».

На тимчасово окупованій території Луганської області ворог шукає залишені приватні будинки для заселення військовослужбовців, які прибули для поповнення втрат окупаційних підрозділів. У населеному пункті Новоайдар російські загарбники з метою уточнення інформації про покинуте житло роздають місцевим жителям повідомлення з вимогою прибути до так званої «адміністрації» для уточнення даних.

У тимчасово окупованому Криму відзначається поступове відновлення руху автомобільного транспорту через Керченський міст. Дозвіл на проїзд через нього водії легкових автомобілів одержують після ретельної перевірки. Решта транспортного сполучення здійснюється через поромні переправи.

Учора головком ЗСУ Валерій Залужний у розмові з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі заявив, що українські військові не сприймуть переговорів «на чужих умовах». Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Запевнив, що ми боротимемося, доки не стане сил. Наша ціль — звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть жодних переговорів, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна — росія має залишити всі захоплені території», — написав головком.

Нагадаємо, у своєму зверненні до глав країн «Великої двадцятки» президент України Володимир Зеленський також заявив, що Україна не приймає жодного «Мінська-3», жодних інших форматів. росія має припинити військові дії та повністю вивести свої війська з української території. Зеленський запропонував країнам G-20 «київську формулу миру».

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