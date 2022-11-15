Не буде жодних «Мінськ-3»: Зеленський виступив на саміті G20 й запропонував «формулу миру»

Президент Володимир Зеленський виступив на саміті (G20) в Індонезії. Його звернення до лідерів «Великої двадцятки» було присвячене миру та способам його досягнення.

«Я хочу, щоб ця агресивна російська війна закінчилася справедливо і на основі Статуту ООН та міжнародного права, а не „спустивши рукава“ — за точним формулюванням пана Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша» , — сказав український лідер.

При цьому він попросив не пропонувати Україні компроміси з совістю, суверенітетом, територією та незалежністю.

«Ми поважаємо правила, і ми люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль і світ це бачив. І якщо росія каже, що ніби хоче закінчити цю війну, нехай доведе це діями. Очевидно, що словам росії довіряти неможливо, і не буде жодних „Мінськ-3“, які росія порушить одразу ж після заключення», — запевнив президент.

Якщо ж дій у відповідь з відновлення миру не буде, то це означає, що росія просто хоче у черговий раз обдурити весь світ і заморозити війну саме тоді, коли її поразки стали особливо відчутними.

«Ми не дамо росії перечекати, наростити сили, а потім почати нову серію терору та глобальну дестабілізацію. Упевнений, що саме зараз треба зупинити руйнівну російську війну», — зазначив глава української держави.

Пропозиції України щодо укладання миру включають кілька пунктів:

- радіаційна та ядерна безпека.

- продовольча безпека.

- енергетична безпека.

- звільнення всіх полонених та депортованих.

- виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

- виведення російських військ і припинення бойових дій.

- справедливість.

- це екоцид, необхідність негайного захисту природи.

- недопущення ескалації.

- Ффіксація закінчення війни.

При цьому він запропонував учасникам саміту приєднатися до допомоги у досягненні миру, обравши для себе один з напрямків миру.

«Будь ласка, виберіть свій напрямок для лідерства і разом ми точно реалізуємо формулу миру. Таке рішення дасть порятунок тисячам життів, відновлення сили міжнародного права, оновлення архітектури безпеки. Це повернення глобальної стабільності, без якої страждають всі у світі. І це сенс — сенс того, для чого співпрацюють сумлінні країни світу. Мир — це глобальна цінність. Те, що є важливим для кожної людини на Землі», — запропонував Володимир Зеленський.

За його словами, він намітив конкретні чіткі рішення, які слід втілити. І якщо росія опиратиметься цій формулі миру, це стане ще одним доказом, що ця країна хоче лише війни.

«Україна вдячна всім у світі, хто допомагає нам захищати свободу та повертати мир! Нехай наші спільні зусилля увінчаються успіхом якнайшвидше і будуть відображені в тому, які висновки зробить цей саміт», — резюмував президент України.

Нагадаємо, вчора Зеленський побував у звільненому Херсоні, де заявив, що Україна не зупиниться, доки не поверне всі захоплені росією території.

«Ми йдемо далі. Ми готові до миру, але миру для нашої країни. Це територія всієї нашої держави. Ми поважаємо міжнародне право та суверенітет кожної держави, а зараз йдеться про суверенітет нашої країни. Тому ми боремося проти російської агресії «, — заявив президент.

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