В Україні ліквідували ще 710 окупантів, десятки танків та артилерії: названо втрати армії росії за добу
Втрати російських окупантів в Україні щодня зростають. Українські воїни минулої доби ліквідували ще 710 загарбників. А загалом з початку вторгнення в Україну росія втратила 82 080 своїх військових.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Крім особового складу, а втрати противника з 24.02 по 15.11 орієнтовно склали:
- танків — 2861 (+13 за минулу добу),
- бойових броньованих машин — 5773 (+25),
- артилерійських систем — 1850 (+11),
- засобів ППО — 208 (+2),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1511 (+2),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4351 (+35).
Нагадаємо, українські військові відбили 10 ворожих атак на Донбасі минулої доби. Вчора у звільненому Херсоні президент Зеленський заявив, що Україна не зупиниться, доки не поверне всі захоплені росією території.100
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