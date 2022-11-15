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В Україні ліквідували ще 710 окупантів, десятки танків та артилерії: названо втрати армії росії за добу

10:09 15 листопада 2022
російська бере

Втрати російських окупантів в Україні щодня зростають. Українські воїни минулої доби ліквідували ще 710 загарбників. А загалом з початку вторгнення в Україну росія втратила 82 080 своїх військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Крім особового складу, а втрати противника з 24.02 по 15.11 орієнтовно склали:

- танків — 2861 (+13 за минулу добу),

- бойових броньованих машин — 5773 (+25),

- артилерійських систем — 1850 (+11),

- засобів ППО — 208 (+2),

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1511 (+2),

- автомобільної техніки та автоцистерн — 4351 (+35).

Нагадаємо, українські військові відбили 10 ворожих атак на Донбасі минулої доби. Вчора у звільненому Херсоні президент Зеленський заявив, що Україна не зупиниться, доки не поверне всі захоплені росією території.

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