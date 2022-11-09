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Україна

«Чекаємо сто тисяч на Новий рік»: ЗСУ знищили ще 789 окупантів за добу

10:13 9 листопада 2022
техніка

Українські захисники минулої доби ліквідували ще 789 окупантів. Загалом втрати ворога з початку повномасштабної агресії становили 77 950 військових. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Окрім особового складу, армія загарбників за добу втратила:
- танків — 2801 (+15 за добу),

- бойових броньованих машин — 5666 (+12),

- артилерійських систем — 1802 (+11),

- РСЗВ — 393 (+2),

- засобів ППО — 205 (+2),

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1483 (+7),

- автомобільної техніки та автоцистерн — 4227 (+11).

Українці у коментарях дякують нашим воїнам за відмінну працю й висловлюють «побажання», щоб кількість ліквідованих у Новому році ворогів досягла ста тисяч — росіяни, які прийшли вбивати на нашу землю, мають бути знищені.

Нагадаємо, зараз українська армія здебільшого веде позиційні бої на всіх ділянках фронту. Особливо важка ситуація на Донбасі, де рашисти прагнуть захопити частину Донецької області, яка зараз під контролем України.

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