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Українець Воронін забив два м'ячі команді Роналдіньйо в матчі пам'яті Марадони (відео)

11:07 15 листопада 2022
Андрій Воронін

У понеділок, 14 листопада, у Римі на «Стадіо Олімпіко» пройшов благодійний матч пам'яті Дієго Марадони.

На поле у складах синьої та білої команд вийшли як зірки минулого (Роналдіньйо, Фабіо Каннаваро, Христо Стоїчков, Мирослав Клозе, Робер Пірес), так і нинішні футболісти (Джанлуїджі Буффон, Генрих Мхітарян, Чиро Іммобіле).

Також за «синіх» зіграв і українець Андрій Воронін, який після початку війни залишив свою тренерську посаду в московському «Динамо» та виїхав із росії, забивши два голи. У першому випадку наш співвітчизник елегантно прийняв у штрафному майданчику передачу з лівого флангу та пробив повз воротаря, а в другому реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером, продемонструвавши непогану швидкість при цьому.

Зазначимо, що в підсумку команда українця здобула перемогу — 4:3, обігравши Роналдіньйо та компанію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Шевченко відзначився патріотичним жестом у переможному матчі за збірну світу.

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