Не зміг змиритися з розлученням: у Німеччині колишній чоловік застрелив дружину-українку, а потім вистрілив собі на думку

В Німеччині, де нині готують нову партію «теплої допомоги» українцям, уродженка Луцька стала жертвою чоловіка-місцевого мешканця, який почав збиткуватися над нею з самого початку спільного життя. Про смерть матері журналістам розповіла її донька, українська волонтерка Анастасія Котвицька з Луцька.

За її словами, при гостях чоловік-німець поводив себе ідеально, але щойно пані Оксана опинялась наодинці з ним, він продовжував її бити, і не зупинився навіть тоді, коли вона вже подала на розлучення.

Пані Оксана с донькою Настею

Жінка мусила переїжджала з місця на місце, щоб чоловік не знайшов її, але кілька днів тому вирішила поїхати з подругою до колишнього, щоб забрати свої речі.

«Але німець, чоловік Оксани застрелив її на очах в подруги, а потім зробив постріл собі в голову. Оксана померла, а він вижив», — розповіла донька.

Нині вона шукає грошей, аби перевезти тіло матері в Україну і поховати на батьківщині.

Нагадаємо, у вересні невідомі в ірландському місті Клеркасл напали на українок — 8-річну дівчинку та її маму, які проживали у прихистку для біженців. Дитині було завдано понад 70 ножових поранень.

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