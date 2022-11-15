«Зимова фаза опадів»: синоптик розповіла, в яких областях завтра можливий мокрий сніг
На Україну вже насувається зима — в середу, 16 листопада, на півночі та північному сході України є ймовірність мокрого снігу. Такий прогноз зробила синоптик Наталка Діденко.
Опади, переважно все ж у вигляді дощу, пройдуть 16 листопада у західних областях України, у північних, в другій половині у центральній частині, на Харківщині та Одещині.
А ось на Луганщині, Донеччині, у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму в середу істотних опадів не очікується.
У Києві 16 листопада буде холодно — стовпчики термометрів не піднімуться вище +5 градусів. Пройде дощ, ввечері також можливий мокрий сніг.
Надалі температура повітря знижуватиметься і до кінця тижня «мінусів» ще побільшає.
Нагадаємо, раніше експерти розповіли, якими продуктами варто запастися перед настанням зимових холодів.
Фото Pixabay162
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