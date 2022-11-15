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Погода

«Зимова фаза опадів»: синоптик розповіла, в яких областях завтра можливий мокрий сніг

13:10 15 листопада 2022
Сніг на горобині

На Україну вже насувається зима — в середу, 16 листопада, на півночі та північному сході України є ймовірність мокрого снігу. Такий прогноз зробила синоптик Наталка Діденко.

Опади, переважно все ж у вигляді дощу, пройдуть 16 листопада у західних областях України, у північних, в другій половині у центральній частині, на Харківщині та Одещині.

А ось на Луганщині, Донеччині, у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму в середу істотних опадів не очікується.

У Києві 16 листопада буде холодно — стовпчики термометрів не піднімуться вище +5 градусів. Пройде дощ, ввечері також можливий мокрий сніг.

Надалі температура повітря знижуватиметься і до кінця тижня «мінусів» ще побільшає.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, якими продуктами варто запастися перед настанням зимових холодів.

Фото Pixabay

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