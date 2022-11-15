Намагаються брати кількістю: офіцер пояснив, чому рашисти зазнають величезних втрат на Донбасі

На Донбасі російські війська намагаються атакувати наші позиції «в лоб», тому зазнають величезних втрат.



Про це розповів офіцер батальйону «Свобода» 4-ої бригади Нацгвардії України Андрій Іллєнко в етері інформаційного телемарафону.



За його словами, військові противники отримали наказ просунутися будь-що, оскільки Донецька область — єдиний напрямок, де вони мають хоч якісь успіхи.



«З іншого боку, у ворога все ще є достатньо артилерійських засобів, у нього все ще працює авіація, вони намагаються брати кількістю… Уся „сіра“ зона просто завалена тілами м*скалів», — розповів військовий.



Він зазначив, що на решті напрямків українська армія перехопила ініціативу.



Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки ворога в районах населених пунктів Білогорівка, Бахмут, Бахмутське, Времівка, Красногорівка, Мар'їнка, Новокалинове, Новомихайлівка, Первомайське та Новоселівське.

За даними Генштабу, минулої доби ЗСУ ліквідували ще 710 російських загарбників. Загалом з початку вторгнення в Україну росія втратила 82 080 своїх військових.

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