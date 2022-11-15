Понад 150 ув'язнених, випущених росіянами у Херсоні, поліцейські повернули до СІЗО

У СІЗО повернули 166 з приблизно 457 ув'язнених, яких росіяни випустили з Херсонського ізолятора перед втечею з міста.

Про це в етері національного телемарафону заявив голова Нацполіції Ігор Клименко.

За словами Клименка, до СІЗО у Миколаївській та Одеській областях повернуто 166 осіб, засуджених за різними статтями, серед них є ті, хто засуджений до довічного ув'язнення, таких близько 15 осіб.

Глава Нацполіції зазначив, що його відомство разоміз Мін'юстом та Офісом генпрокурора уточнює списки людей, яких окупанти випустили з СІЗО.



«Ця інформація оперативно передана до штабу Національної поліції, на блокпости, до регіональних підрозділів поліції для того, щоб цих людей найближчими годинами і днями могли повернути до місць позбавлення волі», — сказав Клименко.

Нагадаємо, напередодні 11 листопада, дня коли до Херсона увійшли ЗСУ, спалахнув Херсонський слідчий ізолятор.

За інформацією першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна, у СІЗО Херсона українські військові знайшли справи 457 засуджених. Вони відбували терміни у різних колоніях й тимчасово опинились у Херсонському слідчому ізоляторі. Після втечі росіян засуджені опинилися на свободі.

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