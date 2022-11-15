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«При більш високій боковині шини заносити машину починає «більш м’яко»: як обрати зимові шини

22:00 16 листопада 2022
Шини

При виборі нових зимових коліс та шин завжди слід обирати найменший дозволений розмір та ширину коліс. Переваги колосальні, повідомляє видання t-online.

«Чим менше, тим краще — принаймні для зимових шин. Вибір вузьких шин з малим діаметром автоматично призводить до отримання максимально високої боковини шини. І це має дві переваги. По-перше, це зменшує площу контакту з ґрунтом і, таким чином, кількість снігу або води, яку шина повинна витіснити. А по-друге, при більш високій боковині шини заносити машину починає „більш м'яко“. Це дає можливість раніше зреагувати за кермом, наприклад, підрулити або вимкнути зчеплення. Широкі шини з низькою боковиною, однак, набагато краще показують себе на сухих дорогах — особливо при гальмуванні, де відчутна додаткова поверхня контакту з ґрунтом».

В умовах снігу та ожеледиці, повідомляє видання, тиск повітря в зимових шинах завжди повинен бути на 0,2 бар вище значення, зазначеного виробником. Як правило, шини повинні мати глибину протектора не менше чотирьох міліметрів. Інакше настав час для їх заміни.

Нагадаємо про кілька лайфхаків, завдяки яким зимові поїздки за кермом не будуть обтяжливими.

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