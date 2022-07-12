Путіністка Лоліта зробила заяву про від'їзд з росії

Російська артистка з українським корінням Лоліта Мілявська, як і деякі її колеги, має намір залишити путінську росію.

Хоча співачка з початку військових дій кремля в Україні так і не висловилася публічно, не засудила вторгнення, вона через кілька місяців вирішила «вигадати» вигідне пояснення своєї позиції.

Мілявська розповіла якусь історію з нападом українського націоналіста на маму, після якої вся родина Мілявських нібито зазнала шоку та страху за літню жінку (оскільки профіль не відкривається в Україні, багато шанувальників Лоли запідозрили її в нещирості).

Також Лоліта вказала, що навіть залишаючи країну божевільного путіна, вона намагається зберегти ті дружні зв'язки, які ще залишилися в неї.

Виконавиця впевнена, що навіть у найважчі часи головне залишатися людиною. Лоліта саме так і поводиться, а тому її українські приятелі все ще такими залишаються.

«Якщо у вас за цей час поменшало друзів, то це говорить тільки про те, що вас не пов'язувало щось більше, ніж балаканина телефоном. Не хвилюйтесь. Не дозволяйте собі образи ні на чию адресу. Бережіть психіку — найважливіший інструмент нашого тіла. Думайте про те, що ви зможете все, і від вашої праці та настрою залежить цілий світ! І ніяк не менше! — звернулася Лоліта до своїх фанів.

Мілявську відразу підтримала інша українка — зрадниця Наташа Корольова.

«Лола як завжди, все точно та влучно!» — захоплено написала Корольова.

Але інші шанувальники порадили їй таки визначитися зі своєю позицією — чи вона з тими, хто вбиває українців, чи вона українка і любить свою батьківщину?

Залишається сподіватися, що Лоліта прийме правильне рішення — як це зробила Світлана Лобода.

А інші українки, які давно виступають у Москві, війну не засуджують та продовжують співати для російської публіки, заробляючи криваві рублі.

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