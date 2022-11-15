«Образ путіна посипався»: експерт про руйнування росії

Держава — це система символічна. А росія вже й поготів. Символічний план у рф неадекватно превалює над економічним. Руйнування держави, повне й остаточне, це не руйнування економіки та армії. Якщо економіка зруйнована, а система символів збережена, тобто є потенціал для віри, то економіка, територія і армія можуть бути відновлені, про це пише на своїй сторінці у фейсбуці політичний психолог та ексрадник міністра охорони здоров'я України Олег Хом'як.

«Після харківської втечі завалився образ російської армії. А це важливий символ для росії. Це той кийок, на який вони молилися і яким погрожували світу. І пригожин, і кадиров стали відкрито знущатися над армією. Після Херсона посипався образ путіна як символу росії. Тепер дугін практично закликав стратити путіна. У березні місяці, коли я обговорював із колом зацікавлених осіб стратегію пропаганди на росію, я говорив про те, що важливо розбити саме цю зв'язку путін — росії. Це руйнує стабільність політичної системи. І до цього моменту пропаганда на росію не має жодного сенсу, хіба що — „як уникнути мобілізації“. Як тільки довіру зруйновано, можна впливати. У ситуації віри люди невразливі для пропаганди, у ситуації сумнівів — відкриті до пропаганди, бо шукають нові опори. Але є ще останній бастіон, останній символ. Це сама росія. Образ імперії, що несе світло й бореться зі злом, іноді програє, але завжди відновлюється та завдає поразки ворогам. Вищий рівень — росія. Її втілений символ — путін. Його зброя відплати — друга армія світу. Коли майбутнє зруйновано, віра в цей символ, як колись віра в СРСР, помре назавжди. Тож ми біля горішка, в якому голка з життям Кощія Безсмертного. І перший, і другий злам забезпечили: українська армія, озброєння партнерів, жорстка позиція Президента, і згуртування українського народу. І для третього зламу вони важливі. Але не тільки».

Політичний психолог впевнений: сам програш у війні не зламає символ росії. Вона програвала й відроджувалася. Це має бути інтелектуальне та духовне знищення.

«Коли „росія“ перетвориться із символу на знак минулого, а всі асоційовані з нею сили та цінності будуть символізовані в нових символах. Коли ця віра впаде у росіян — росія померла. Але важливі нові символи. Що буде на тих місцях тепер. Це важливо й для Європи та Заходу. Поки в їхніх головах живе росія, як символ, вони не можуть собі уявити якийсь новий устрій постросійських територій. Так, армія померла, але не росія. Тому й побоюються повного програшу росії. Бо не здатні або не наважуються фантазувати інше замість цієї країни. Тож попереду ще й цей злам. І цей злам буде зламом для сьогоднішньої України. Бо сьогоднішня Україна сформована під наявність росії: український націоналізм вторинний, як відповідь, реакція щодо російського імперіалізму. Путін грав неодноразово роль інтегратора української нації. Крах росії — це і крах сьогоднішнього устрою України. Потрібно або створювати нове, або залишитися в історії, як ті, хто ціною своєї долі позбавили світ від монстра та пішли в небуття. Якщо Україна не зміниться, то найкраще, що може отримати, — це участь у постросійському процесі як наглядача. Що буде далі у нас, не зрозуміло. Що буде в англо-саксів, зрозуміло».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Генасамблея ООН закликала стягнути з росії репарації Україні.

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