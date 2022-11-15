Агресора хочуть змусити платити: Генасамблея ООН закликала стягнути з росії репарації Україні

Генеральна Асамблея ООН у понеділок, 14 листопада, ухвалила резолюцію, в якій росія визнається відповідальною за виплату репарацій Україні. Про це повідомляє Reuters.

Резолюцію підтримали 94 з 193 членів асамблеї. Серед тих, хто проголосував проти, наприклад, б, Куба, Іран та Зімбабве (загалом 14 країн). Утрималися 73 члени асамблеї.

Таким чином, Генасамблея ООН визнала, що росія порушила міжнародне право, розпочавши війну проти України, і повинна «нести правові наслідки, включаючи відшкодування збитків». У резолюції пропонується створити спеціальний міжнародний механізм обліку та компенсації збитків, які зазнала та понесе Україна в результаті війни.

На жаль, резолюції Генасамблеї ООН, на відміну від резолюцій Ради Безпеки ООН, не є обов'язковими до виконання. Вони мають лише політичне значення. росія має право вето в Раді безпеки ООН та блокує будь-які спрямовані проти неї документи.

Нагадаємо, у своєму зверненні до лідерів країн «Великої двадцятки» президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна воюватиме доти, доки не поверне всі захоплені росією території. Він також запропонував світовим лідерам «київську формулу миру» та закликав разом зупинити агресора, який порушує світовий порядок.

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