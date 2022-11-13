Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який на чолі уряду переживає не найкращі часи, вважає, що дипломатичне завершення війни в Україні наразі неможливе. За його словами, всі хочуть, аби вона закінчилася і настав мир. Однак військові дії путіна унеможливлюють будь-яке дипломатичне зближення. Про це Шольц заявив у Лейпцигу, інформує RND.

«Припинення війни було темою всіх моїх розмов з російським президентом, і я не дозволив жодній критиці зупинити мене від телефонних розмов з російським президентом через певні проміжки часу — часто дуже довгі, — сказав Олаф Шольц та додав, що також мав розмову з українською стороною. — Однак війна, яку веде путін, унеможливлює будь-який дипломатичний підхід. Цією вбивчою війною, яку ми зараз переживаємо, путін унеможливив все, про що раніше йшлося. Нав'язаного миру не буде, але має бути інша угода».

Глава німецького уряду додав, що він «постійно працює з багатьма іншими (лідерами)», щоб росія це зрозуміла, оскільки це є основою для успішних мирних переговорів. Олаф Шольц також зізнався, що досі регулярно користується порадами своєї попередниці на цій посаді Ангели Меркель.

«Перш за все, ми знаємо один одного давно і завжди добре працювали разом, незважаючи на те, що перебуваємо в різних партіях, і так є і зараз», — сказав канцлер і додав, що консультується з багатьма іншими людьми, дуже далекими від правлячих партій.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що перемовин з росією не буде.

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