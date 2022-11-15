Робота в країнах Євросоюзу: як українцям розмістити резюме

Чимало українців, які змушені під час війни шукати притулок в європейських країнах, стали активніше шукати роботу в Європі.

Українських біженців у ЄС підтримує проект EU Talent Pool — Pilot.



Шукачі роботи можуть подати своє резюме в Європейську службу зайнятості — EURES, пише eures.ec.europa.



Щоб взяти участь у проєкті «EU Talent Pool — Pilot», потрібно:

- створити обліковий запис EU Login (доступний також у додатку Google Play Market/App Store);

- налаштувати в обліковому записі на EU Login двоетапну перевірку;

- зареєструватися як особа, яка шукає роботу в EURES за допомогою облікового запису на EU Login;

- додати резюме у профіль на EURES.

Реєстрація для українців доступна англійською та польською мовами.

Участь у проєкті можуть взяти громадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року. А також особи без громадянства або громадяни третіх країн з міжнародним статусом до 24 лютого, які після початку повномасштабної війни опинилися за межами України.

Зареєстрованим користувачам будуть доступні понад 3 мільйони вакансій від 4000 роботодавців по всій Європі.

Раніше повідомлялося, на які заробітні плати можуть розраховувати українські біженці в Європі.

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