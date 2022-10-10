Підтвердження окремих країн не знадобиться: у ЄС продовжили статус захисту для українських біженців

На тлі сьогоднішніх масованих ударів по Україні Комісія ЄС вирішила продовжити базовий захист для українських біженців.



Біженці з України, які рятуються від війни в Європі, отримають швидкий та нескладний захист ще на рік, передає oe24.



Відповідну директиву буде продовжено щонайменше до березня 2024 року, заявила у понеділок у Брюсселі комісар внутрішніх справ ЄС Ілва Йоханссон.

«Сьогодні вранці ми прокинулися, почувши, як падають бомби на Київ, Одесу, Львів та інші міста. Це лише демонструє, наскільки важливо продовжувати надавати підтримку Україні та демонструвати солідарність з українцями. Сьогодні ми говоримо про підтримку ЄС, яку ми надаємо українським біженцям як у ЄС, так й тим, хто хотів би повернутися додому», — зазначила вона

Підтвердження країн ЄС не потрібне. Йоханссон зазначила, що нещодавні напади на українські міста показали важливість солідарності з країною.



За словами єврокомісара, близько 4,2 млн українців перебувають у ЄС нині під тимчасовим захистом.



Вона також звернулася до тих українців, які хотіли повернутися до України найближчим часом. Їм не довелося б виходити з тимчасового захисту. Якщо українцям пізніше знову доведеться рятуватися від війни, до у ЄС їх знову приймуть.

«Як ми бачимо сьогодні, ситуація у сфері безпеки залишається дуже невизначеною. Ми бачили серйозний прогрес на полі бою з боку українців, це нас надихає, і це може бути ще однією причиною, чому зараз путінський режим безпорадно кидає бомби на Україну. Коли ви вирішите поїхати в Україну, а потім ситуація несподівано зміниться, і вам знову доведеться виїжджати з країни, ЄС завжди вас прийме й продовжить захищати», — сказала вона.

Як повідомляли «ФАКТИ», в українців у Європі виникають різні проблеми. Так у Чехії можуть покарати українських батьків, чиї діти перебувають на території країни та не відвідують школу. У Польщі українським біженцям скоро доведеться платити за проживання.

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