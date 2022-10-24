До 2 тисяч євро: на які зарплати можуть розраховувати українські біженці в Європі

Українські біженці в Європі, де нашим співгромадянам базовий захист продовжать до березня 2024 року, зараз мають набагато більше можливостей працевлаштуватися у Польщі, Чехії та Німеччині, ніж це було до повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомила керівниця відділу легалізації міграційної платформи Ewl Марія Кузенко, повідомляє «УНІАН» .

«У Польщі вакансій справді вистачає, навіть якщо дивитися на перспективу. З початку повномасштабної війни 430 тисяч новоприбулих громадян були працевлаштовані в РП» , — сказала вона і додала, що робочі місця є і польська сторона готова забезпечити українців роботою.

«Чехію обирають приблизно 10% українців, заробітна плата тут коливається від 770 до 1 250 євро… Це вакансії переважно в машинобудівній та автомобільній галузях», — пояснила експертка.

Новим напрямом для працевлаштування українців стала Румунія, де переважно потрібна фізична праця. Заробітна плата — близько 400−500 євро.

«Німеччина відкрилася для українських заробітчан і тут зарплати близько 2 тисяч євро. Якщо до війни ФРН працевлаштовувала висококваліфікованих фахівців, то зараз ринок праці відкритий для працівників із меншими компетенціями», — додала Кузенко.

Нагадаємо, що нещодавно заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації, уповноважений польського уряду у справах біженців з України Павло Шефернакер повідомив про намір влади зобов'язати українських біженців робити фінансові внески за своє проживання у пунктах масового розміщення. Йдеться про громадян, які вже знайшли роботу.

У РП не виключають нової хвилі біженців із України. За словами підкарпатської воєводи Еви Леніарт, узимку до Польщі можуть приїхати ще півмільйона чи навіть 800 тисяч українців.

Фото Pixabay

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