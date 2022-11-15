Статус безробітного: як його оформити та на які виплати можна розраховувати

Під час війни українці, які втратили роботу та переїхали в інші регіони країни, можуть оформити статус безробітного, звернувшись до центру зайнятості за новим місцем проживання.

Для цього потрібно прийти особисто до Центру чи надіслати заяву в електронній формі на сайт відомства. Можна скористатися програмою «Дія», пише ТСН.

Після скасування воєнного стану протягом перших 30 днів потрібно принести до центру оригінали документів:

- трудову книжку,

- документ про освіту (оригінал чи дублікат),

- військово-обліковий листок про звільнення зі служби.

Якщо переселенці не можуть підтвердити факт свого звільнення після зміни місця проживання, вони повинні подати заяву про припинення трудових відносин.



Допомога з безробіття починає нараховуватися відразу після реєстрації. Розмір допомоги залежить від страхового стажу безробітного та його середнього доходу.

Максимальна сума виплати за безробіттям не може перевищувати 150% мінімальної зарплати, на 1 грудня після підвищення мінімальної заробітної плати це буде 10 736 грн.



Виплати з безробіття залежить від кількості страхового стажу. Людині, у якої до 3 років стажу належить 50% її доходу. Людям, які мають від 3 до 6 років стажу — 55% середньої заробітної плати, від 6 до 12 років — 60%, від 12 до 18 років — 65%, від 18 до 24 років — 70%, від 24 до 30 років — 75%, понад 30 років — 80%.

За перші 90 календарних днів виплачується 100% призначеної допомоги. Протягом наступних 90 днів — 80%, решту часу до анулювання статусу — 70%.

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