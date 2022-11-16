Показати, що Захід — колективні боягузи: експерт про причини ракетного удару росії по Польщі
«Ракетний удар по Польщі — більш ніж свідома річ, — пише Вадим Денисенко у соцмережах. — Головна причина удару: показати своєму народові, що колективний Захід — боягузи, які нічим не зможуть відповісти на прямий удар по їхній території. Друга вагома причина — шантаж Заходу з примушуванню до переговорів.
Дозволю собі висловити власну думку: не було б заяв американських високопосадовців про доцільність переговорів, не було б і цього удару. Ці заяви путін завжди сприймав як слабкість.
Цей удар потрібен рф саме зараз, коли росіяни вийшли з Херсона і парарлельно отримали жорсткий ляпас від Китаю та США, які спільно заборонили ім шантажувати Україну та світ ядерною зброєю. Російський народ від цього просто щасливий. Удар по фермі в Польщі і втрата Херсона для росіянина — речі більш ніж релевантні.
НАТО проведе консультації, які нічим вагомим не завершаться. Росіяни будуть кричати зі своїх прасок про переляканий Захід і вимагатимуть переговорів без попередніх умов.
Думаю, цим ударом росіяни не наблизили, а віддалили такі потрібні ім переговори. Тому, на жаль, не можна виключати і надалі подібних провокацій (не виключено, що і з території білорусі). Росіяни вчергове пробують примітивно підняти ставки. Але другий подібний удар з великою долею імовірності віддалить навіть примарні переговори. Хоча й не змусить захід почати направляти свої війська в Україну.
Але тепер, від поставок ПВО залежить і безпека самого НАТО".
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