Показати, що Захід — колективні боягузи: експерт про причини ракетного удару росії по Польщі

Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко вважає, що росія шантажує Захід та не виключив можливість подібних провокацій надалі.

«Ракетний удар по Польщі — більш ніж свідома річ, — пише Вадим Денисенко у соцмережах. — Головна причина удару: показати своєму народові, що колективний Захід — боягузи, які нічим не зможуть відповісти на прямий удар по їхній території. Друга вагома причина — шантаж Заходу з примушуванню до переговорів.

Дозволю собі висловити власну думку: не було б заяв американських високопосадовців про доцільність переговорів, не було б і цього удару. Ці заяви путін завжди сприймав як слабкість.

Цей удар потрібен рф саме зараз, коли росіяни вийшли з Херсона і парарлельно отримали жорсткий ляпас від Китаю та США, які спільно заборонили ім шантажувати Україну та світ ядерною зброєю. Російський народ від цього просто щасливий. Удар по фермі в Польщі і втрата Херсона для росіянина — речі більш ніж релевантні.

НАТО проведе консультації, які нічим вагомим не завершаться. Росіяни будуть кричати зі своїх прасок про переляканий Захід і вимагатимуть переговорів без попередніх умов.

Думаю, цим ударом росіяни не наблизили, а віддалили такі потрібні ім переговори. Тому, на жаль, не можна виключати і надалі подібних провокацій (не виключено, що і з території білорусі). Росіяни вчергове пробують примітивно підняти ставки. Але другий подібний удар з великою долею імовірності віддалить навіть примарні переговори. Хоча й не змусить захід почати направляти свої війська в Україну.

Але тепер, від поставок ПВО залежить і безпека самого НАТО".

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