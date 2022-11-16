«Те, що трапилося, є нападом на країну НАТО»: про ракетний обстріл Польщі

Росія 15 листопада атакувала ракетами і дронами-камікадзе не тільки Україну, а й Польщу. У польському селі Пшеводув, яке розташоване за 5 км від кордону з Україною, загинули двоє людей. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росія свідомо вдарила ракетами по території Польщі.

«Удари по території Польщі — це не випадковість, а свідомо спланований „привіт“ від росії, замаскований під „помилку“. Так буває, коли зло залишається непокараним, а політики займаються „вмиротворенням“ агресора», — написав радник у Twitter.

Слід зазначити, що міноборони терористичної країни оприлюднило заяву про те, що повідомлення про ракетний обстріл росіян території Польщі є провокацією з ціллю ескалації.

Проте російський політичний публіцист в еміграції Володимир Пастухов зазначив, що ракетний обстріл Польщі не є випадковим.

«З дуже великою часткою ймовірності „zалет“ двох російських ракет на територію Польщі є реальним. Виникає проблема інтерпретації», — написав він у Телеграм-каналі.

«Якщо російські ракети мають саме ту точність, про яку постійно заявляє офіційно росія, то те, що трапилося, є нападом на країну НАТО з усіма відповідними наслідками. Якщо російські ракети промахнулися, то всі попередні заяви про те, що росія використовує „надточну“ зброю для обстрілу цивільної інфраструктури України, не варті виїденого яйця російських пропагандистів. Загалом, схоже на усвідомлену провокацію, замасковану під випадковість, — перевірка на слабкість», — написав Пастухов.

Нагадаємо, що 15 листопада під час ракетної атаки росіян по Україні в Києві рашисти влучили в дві багатоповерхівки.

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