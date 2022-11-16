Українці в Польщі отримають додаткові виплати, але не всі

Про надання чергової фінансової фінансової допомоги українцям в Польщі оголосив німецький фонд Diakonie Katastrophenhilfe.

Як повідомляє uamedia.eu, її можна отримати у шести містах. Громадяни України, які виїхали через бойові дії, можуть розраховувати на 700 злотих (близько 5 600 грн) та 600 злотих (4 800 грн) на кожного члена родини.

Виплати здійснюватимуться протягом трьох місяців. Подати заявку на участь у програмі можуть українці, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року і ще не отримували інших допомог від будь-яких благочинних організацій (DKH, IFRC, UNHCR та ін). Особа, яка подає заявку, а також члени її родини, не повинні працювати в Польщі та отримувати інші доходи.

По допомогу, насамперед, можуть звертатися:

батьки-одинаки;

багатодітний батько чи матір;

у віці від 65 років;

вагітні;

родини, де є особа з особливими потребами;

родини, де є особа із хронічним чи іншим серйозним захворюванням.

Наразі подати заявки для участі у програмі можна у містах Вроцлав, Ґданськ, Бєльсько-Бяла, Оструда, Битом, Згєж.

Телефони:

Wrocław +48 665 251 473

Gdańsk +48 794 324 029

Bielsko-Biała +48 731 776 735

Ostróda +48 662 103 272

Bytom +48 884 720 619

Zgierz +48 691 356 977

Після того, як буде призначено очний візит до осередку фонду, необхідно зібрати всі документи (паспорт, PESEL або інші, які є в наявності) і прийти всією сім’єю.

Нагадаємо, що Українці, які постійно проживають у Польщі, можуть отримувати від ZUS мінімальну пенсію, навіть за мінімальних соціальних внесків під час роботи в цій країні. Для цього необхідно мати трудовий стаж: 20 років — для жінок та 25 років — для чоловіків.

Фото Pixabay

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