Українці можуть отримувати у Польщі по 700 та 600 злотих на місяць: що для цього потрібно

У Польщі, яка прийняла після 24 лютого понад мільйон українських біженців, продовжують працювати програми допомоги постраждалим від війни від міжнародних організацій.

Про це повідомляє ukrainianinpoland.pl.

За інформацією ресурсу, сьогодні ООН, Міжнародний Червоний хрест, IRC (Міжнародний Комітет Порятунку), TERA (Polska Akcja Humanitarna) призупинили виплати до накопичення коштів від благодійників.

Але допомогу у розмірі 700 злотих щомісяця для глави сім'ї та 600 злотих на кожного члена сім'ї можна отримати від The Lutheran World Federation (LWF).

На неї можуть претендувати новоприбулі біженці, яким не нараховували подібні виплати за кордоном раніше.

Це релігійна спільнота лютеранських церков, яка налічує 77 мільйонів християн у 99 країнах світу. З початку війни федерація допомагала біженцям у Польщі з різних напрямів.

Щоб зареєструватись на участь у програмі фінансової допомоги The Lutheran World Federation, потрібно вибрати населений пункт, куди зручно їхати:

- Гданськ +48 794 324 029;

- Більсько-Бяла +48 731 776 735;

- Згеж +48 691 356 977;

- Бітом +48 884 720 619.

Потім надіслати смс на номер одного з центрів. У тексті повідомлення потрібно вказати:

- ім'я та прізвище латиницею;

- польський номер телефону одного з членів сім'ї (краще заявника);

- кількість членів сім'ї, які перебувають у Польщі та потребують допомоги;

- місце проживання у Польщі (назва міста);

- чи є у сім'ї особи з інвалідністю.

Після перевірки даних учасники отримають SMS-повідомлення від LWF. У повідомленні буде зазначено адресу, дату та час, коли сім'я заявника має приїхати для оформлення допомоги.

Приїхати мають усі члени сім'ї, включаючи дітей. При собі потрібно мати низку документів: паспорт, Pesel, свідоцтво про інвалідність.

Як повідомляли «ФАКТИ», з 20 жовтня українці зможуть отримувати допомогу у розмірі 2200 гривень.

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