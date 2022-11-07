Як мінімум — 10,4 тисячі гривень: хто з українців може претендувати на польську пенсію

Українські громадяни у Польщі, які заробили у цій країні необхідний стаж та сплачували соціальні внески, можуть розраховувати на отримання польської пенсії, пише money.pl.



У 2012 році уряди України та Польщі уклали угоду про соціальне забезпечення, щоб українці отримували пенсії, зароблені в Україні.

Але з початком війни ця угода набула нового застосування. Українці, які постійно проживають у Польщі, можуть отримувати від ZUS мінімальну пенсію, навіть за мінімальних соціальних внесків під час роботи в цій країні. Для цього необхідно мати трудовий стаж:

- 20 років — для жінок;

- 25 років — для чоловіків.

Мінімальна виплата зараз становить 1338,44 злотих (10460 гривень) на місяць, а з 2023 року вона становитиме 1588,44 злотих (12415 гривень).

Українці, які легально працювали у Польщі, можуть отримувати пенсії за періоди роботи в обох країнах пропорційно. Частину пенсії буде розраховано в Україні, її виплачуватиме український Пенсійний фонд. Якщо наш громадянин пропрацює хоча б місяць у Польщі, матиме право також на польську пенсію за цей період.

У польському управлінні соцзахисту ZUS роз'яснили, що спочатку розраховується сума допомоги, яку отримав би пенсіонер за весь страховий стаж, придбаний у Польщі. Далі розраховується фактична сума виплат за час роботи в Польщі.

Якщо в сумі пенсія виходить меншою за мінімальну польську, то Польща доплачуватиме різницю до 1338,44 злотих.

Коли в Україні підвищуватимуть розмір пенсії, автоматично скорочуватиметься доплата від ZUS.

За даними ZUS, за місяць польський уряд виплачує 3 млн злотих пенсій українцям, а щорічно витрачається 36 млн злотих. Цього року українцям виплатили навіть 13 пенсію.

Щороку за польською пенсією звертається 200 людей, але останнім часом все більше громадян одержують ці виплати.

Нагадаємо, українські біженці у Польщі можуть розраховувати на допомогу у розмірі 700 злотих щомісяця для глави родини та 600 злотих на кожного члена сім'ї від організації The Lutheran World Federation (LWF). На неї можуть претендувати новоприбулі біженці, які раніше не отримували соцвиплати за кордоном.

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