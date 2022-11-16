«Не може бути інших пояснень»: у Зеленського відреагували на версію падіння української ракети на території Польщі

В пресі почали з'являтися й інші версії щодо падіння ракет на території Польщі.

Зокрема, інформагенція Reuters, посилаючись на джерела у Північноатлантичному альянсі, зазначила, що американський президент Джо Байден поінформував лідерів G7 та союзників по НАТО про те, що в Польщі впала українська ракета. Таку ж точку висловили, звісно, й росіяни.

Втім, як передає ВВС, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що лише росія є відповідальною за війну.

«Звідки саме прилетіла ракета, яка впала у Польщі у вівторок увечері і забрала два життя, поки що не відомо. Є великі сумніви, що її випустили росіяни: можливо, це була ракета українського ППО, яка намагалася завадити російському бомбардуванню. Проте відповідальність за цю трагедію у будь-якому разі несе москва», — зазначив він та додав: «Умисел, засоби виконання, ризики, ескалація — все це тільки росія. І тут не може бути жодних інших пояснень будь-яким ексцесам з ракетами. Бо коли країна-агресор завдає умисного масованого ракетного удару по всій території великої країни на європейському континенті своєю застарілою радянською зброєю (ракети класу Х), трагедія рано чи пізно трапляється і на територіях інших держав».

За його словами, нема жодного сенсу уникати цієї простої логіки: тільки росія своїми ракетними атаками винна в погрозах та ексцесах в інших країнах. Михайло Подоляк закликав західні країни нарешті «закрити небо» над Україною.

«Не потрібно шукати виправдань і відкладати ключові рішення. Європі настав час закрити небо над Україною. У тому числі і для її власної безпеки», — додав він.

Про роль росії казав й прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Говорили про російську агресію й прем'єр-міністр Великобританії Ріши Сунак та канцлер ФРН Олаф Шольц, який зазначив, що не важливо, чия ракета впала в РП — винна росія, яка напала на Україну.

Тим часом «Польске радіо» повідомляє про результати виклику російського посла в Польщі Сєргєя Андрєєва до МЗС РП. За словами речника міністерства Лукаша Ясіна, російський дипломат з’явився в МЗС близько опівночі, зустріч тривала всього чотири хвилини, відбулася «без обміну ввічливостями»: «Його прийняли без жодних ввічливостей, міністр Збігнєв Рау та делегація, яка його супроводжувала, не подали йому руки… Посол взяв до відома нашу позицію та покинув МЗС. Це був дуже короткий та швидкий візит. Чекаємо на подальший розвиток ситуації». У міністерстві назвали дві причини виклику російського посла до МЗС: вибухи ракет на польскій території та черговий багатогодинний масований обстріл всієї території України та її критичної інфраструктури

Нагадаємо, що 15 листопада, коли росіяни провели масовану ракетну атаку, було зафіксовано падіння двох ракет у польському селі Пшеводув, яке розташоване за 5 км від кордону з Україною.

Ілюстративне фото

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