Україна готова передати докази російського сліду, — Данілов про удар по Польщі

Україна просить польских партнерів невідкладно надати доступ до місця вибуху ракет, які впали напередодні у Польщі, представникам українського Міноборони та прикордонної служби.

Про це заявив секретар СНБО Олексій Данілов, який наголосив на необхідності спільного вивчення інциденту з падінням ракети в Польщі.

«Готові передати наявні у нас докази російського сліду. Очікуємо від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений висновок про те, що йдеться про ракету української ППО», — додав він.

Нагадаємо, що керівництво Великобританії, ФРН та Нідерладнів заявляло, що падіння ракет на території Польщі стало наслідком російської агресії проти України.

Фото Олексія Данілова із соцмереж

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