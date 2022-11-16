«Один з найпрекрасніших людей»: Дженніфер Еністон оплакує смерть свого батька

Він час від часу супроводжував доньку на заходах, та й сам багато років активно знімався як актор. Наразі Джон Еністон помер у віці 89 років.

За зіркою «Друзів» в Instagram стежать понад 40 мільйонів людей. Дженніфер Еністон потішила їх лише минулого тижня фотографіями для обкладинки журналу Allure. Мільйони людей поставили фотографіям «лайк», тисячі прокоментували пост і надіслали актрисі безліч компліментів.

Зараз, через чотири дні, 53-річна акторка поділилась черговим дописом у соціальній мережі. Цього разу, однак, привід для її допису сумний. Тому що Дженніфер Еністон опублікувала кілька фотографій зі своїм батьком і повідомила, що Джон Еністон помер у віці 89 років.

«Любий татку… Джон Ентоні Еністон, ти був одним з найпрекрасніших людей, яких я коли-небудь знала», — написала зірка «Друзів» на знімках, на яких вона зображена, серед іншого, немовлям та дівчиною.

Дженніфер Еністон висловила вдячність за те, що її батько «навіки заснув» 11 листопада і не відчував болю. Вона сказала, що він завжди «все ідеально встигав», і в майбутньому ця дата матиме для неї ще більше значення, ніж зараз. «Я буду любити тебе до кінця часів», — додала вона. Свій пост вона завершила словами: «Не забувай мене відвідувати».

Численні знаменитості, в тому числі такі зірки, як Кейлі Куоко, Наомі Уоттс та Аарон Пол, висловили свої співчуття за допомогою емодзі у вигляді розбитого серця. Колишній чоловік Дженніфер Еністон Джастін Теру, з яким вона була одружена з 2015 по 2017 рік, також висловив співчуття.

Нагадаємо про те, що Дженніфер Еністон у відвертій фотосесії поміркувала про материнство.



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