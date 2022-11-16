Як заявив на своїй сторінці у Фейсбуці екс-чемпіон світу з шахів та громадський діяч Гаррі Каспаров, путін намагатиметься відчайдушно утримати частину награбованого.

«Сталася подія, на яку ми так довго чекали — Херсон звільнений. Ми стали свідками ще однієї стратегічної поразки путіна. Втрата Херсона та інших територій на західному березі Дніпра кардинально змінює всю військово-політичну ситуацію. Наступальний потенціал російської армії вичерпано, всі стратегічні можливості наступу було реалізовано. Можна і потрібно бути пильними на півночі — не виключена відчайдушна спроба нового кидка з території білорусі. Але судячи з останніх даних, важко уявити, як росія зуміє зібрати потужне угруповання, навіть віддалено порівнянне з тим, що перейшло український кордон на цьому напрямку 24 лютого і теж зазнало поразки.

Тому можна говорити про те, що війна переходить у нову фазу, коли путін намагатиметься відчайдушно втримати частину награбованого. Але після взяття Херсона виникає нова ситуація, пов'язана з тим, що якщо раніше Україна планувала розв'язувати проблему Криму колись у відокремленому майбутньому, то зараз воєнна ситуація може виявитися іншою".

Наступ із Херсона в бік Криму, а точніше спроба перерізати сухопутний коридор, видається Каспарову досить очевидною.

«Не треба бути великим стратегом, щоб розуміти, що вести оборону в степу буде досить складно — рельєф місцевості, наскільки я собі уявляю географію регіону, вкрай сприятливий для сторони, що наступає. І враховуючи і військовий потенціал, і психологічний настрій українців, я сподіваюся, що в недалекому майбутньому ми станемо свідками нових успіхів української армії».

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