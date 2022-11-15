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«Ситуація йде на поправку»: астролог зробила обнадійливий прогноз щодо ситуації на війні

16:40 15 листопада 2022
На передовій

Зазвичай песимістично налаштована астролог Ольга Медвецька зробила позитивний прогноз подій в Україні цього тижня, до 20 листопада включно.

«Слухайте, а справа йде на поправку! — зазначила вона в Instagram. — Напруга між Марсом та Юпітером знижується — напевно буде зниження інтенсивності боїв. Уточнюю: це не зупинка».

За її прогнозом, слабшає і взаємодія Сатурна з Ураном, а це означає, що й тиск диктатури знижуватиметься: «Не питайте, як, але тоталітаризм потроху слабшатиме».

Також астролог вказала на зниження ризику ядерної катастрофи: «Ймовірність названих жахливих подій суттєво зменшується з кожним днем».

Крім того, цього тижня буде легше добиватися домовленостей щодо повернення полонених, зазначила Медвецька.

Водночас астролог попередила, що відкритим залишається питання нечесності ведення війни, зокрема застосування ворогом хімічної та інших заборонених видів зброї.

Раніше ведичний астролог, хіромант, нумеролог Володимир Бадіян заявив, що швидше за все через три-шість місяців війна в Україні закінчиться. А таролог Людмила Хомутовська спрогнозувала активізацію воєнних дій на території анексованого Криму.

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