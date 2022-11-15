Виростуть справжніми красунями: яке ім'я підібрати для дівчинки у 2023 році

Психологи та астрологи вважають, що ім'я та дата народження впливають на характер людини та її долю. І дівчаткам, які з'являться на світ наступного року, найбільше підійдуть п'ять імен.



Про це пише novyjgod.



Коли їхні володарки підростуть, вони стануть справжніми красунями, які не будуть мати відбою від шанувальників.



Злата

Власниця цього імені має добре розвинену інтуїцію та внутрішнє чуття. Вона не прагне ставити перед собою недосяжні цілі, але при цьому здатна досягати більших висот. Злата відповідально ставиться до будь-якої справи, за яку вирішить взятися. Вона намагається уникати будь-яких конфліктних ситуацій й не входить у суперечки, навіть якщо знає, що цілком має рацію і може виграти її. Злата завжди знаходиться у центрі уваги чоловічої статі. У неї немає відбою від шанувальників, але вона не поспішає пов'язувати свою долю з будь-ким.



Василина

Дівчатка з цим ім'ям мають твердий, рішучий та цілеспрямований характер. Вони дуже лагідно і дбайливо ставляться до своїх близьких людей та другої половинки. Василина завжди готова прийти на допомогу кожному, хто її про це попросить, і ніколи нікому не відмовить, навіть якщо сильно буде зайнята. Вона любить красиві залицяння, турботу та увагу з боку чоловічої статі. В особистому житті у неї все складається найкращим чином. Заради сім'ї вона готова піти на багато чого, навіть залишити кар'єру. Василину сміливо можна назвати найкращою мамою, прекрасною господинею та люблячою дружиною.



Міла

Власниці цього імені милі, жіночні, добрі та чарівні. Вони чуйні та дотепні. Завжди знають, що хочуть отримати від життя, і суворо дотримуються наміченого плану. Якщо вони визначаться з метою у житті, то будуть робити все можливе, щоб якнайшвидше її досягти. Зовні Міла дуже приваблива й завжди знаходиться у центрі уваги чоловіків. З нею хочуть познайомитися багато хто, але зробити це вдається далеко не кожному.



Аделіна

Жінки з цим ім'ям мають завищену самооцінку. Вони знають та вміють вибудовувати з усіма комунікативний зв'язок, а також налагоджувати ділові контакти. У навчанні та кар'єрі Аделіна намагається досягти великих успіхів, навіть якщо їй доведеться витратити на це багато сил та часу. У неї надто яскрава зовнішність, завдяки чому вона має великий успіх у чоловіків. Якщо Аделіна поставить перед собою мету, то намагатиметься досягти її якнайшвидше. Її завзятість та прагнення завжди бути першою, допомагають досягати великих успіхів у будь-якій справі.



Глафіра

Глафіра — витончена, щира, справедлива та енергійна особистість. Вона ніколи не погодиться на ризик, навіть якщо за це їй запропонують велику суму грошей. Якщо хоч раз у своєму житті вона припуститься помилки, то надалі робитиме все від неї залежне, щоб не повторити її знову. Завдяки привабливій зовнішності та харизмі, у неї дуже багато шанувальників. Сама Глафіра не поспішає будувати серйозні стосунки з першим зустрічним. Їй потрібен час, щоб пізнати людину й зрозуміти, що вона хоче від життя та від неї.

Нагадаємо, співачка Віра Брежнєва після початку війни поїхала з росії, почала займатися волонтерством у Польщі та змінила сценічне ім'я. З Тетяною Решетняк Брежнєва випустила спільну українську пісню, назвавши свій хіт«VERA x TAYANNA. Вишиванка. Код нації».

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