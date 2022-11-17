В російській філармонії поставили виставу, в якій глядачів розстрілюють «лнрівці» в українських військових одностроях

Ненависть до українців культивується в російському інформпросторі. Рашистські книги й телепередачі переймають досвід «Радіо тисячі пагорбів». Нарешті ця хвиля дісталася й театру. Філармонія в російській Калузі, вистава «Ввічливі люди». Тільки-но пролунав третій дзвінок, як до залу увірвалися озброєні люди в камуфляжі з розпізнавальними знаками ЗСУ. Настрахавши публіку пострілами вгору, «терористи» вивели кількох глядачів на сцену й після недовгих знущань «розстріляли» одного з них, викинувши тіло за лаштунки.

Так почався імерсивний (із залученням глядачів) кіноспектакль, створений режисером Романом Разумом на кошти московського президентського фонду культурних ініціатив, музею перемоги на Поклонній горі та проєкту «Территория победы». Загалом московський бюджет та «іже с німі» збідніли на 15 мільйонів рублів. До речі, заявка на фінансування цього недомистецького непотрібу була подана ще 3 січня, з’ясував телеграм-канал «Сирена», та антураж досить сучасний — декорації обмальовані буквами «Z».

Як пояснив режисер, так він хотів показати протистояння добра і зла, розказати, що вісім років відчували жителі Донбасу. Враховуючи те, що більша частина Донбасу ці 8 років окупована російськими терористами, — показав. От тільки акторів вдягнув у неправильний однострій.

Організаторами третьосортного шоу наголошується, що ролі злих українських військовиків грають мешканці «лнр», які пройшли війну на Донбасі. А одна з головних ролей — очільника українців — дісталася експолтавчанину Вілену Бабичеву, заявленому як «офіцер 6-го окремого мотострілецького полку народної міліції лнр».

У нас в народі про таке зазвичай кажуть — «г.но». Або ж толерантніше: «кіно і німці». Щоб не переказувати, — індійські фільми 70−80-х років минулого століття набагато реалістичніші. Та для пропагандистів якість — не головне.

На росії, рекламуючи виставу, неодмінно вказують, що Вілен Бабичев має понад ста ролей та знімався разом із Джекі Чаном та Арнольдом Шварценеггером. Щоправда, не вказують, що російсько-китайський фільм «Таємниця печатки дракона» (продовження осучасненого «Вія», найдорожчий фільм росії — 50 мільйонів доларів), на знімальному майданчику якого той і побачив живих легенд кінематографу, виявився провальним. У «світовому» прокаті (рф та деякі пострадянські країни) він зібрав менше 6 мільйонів. А Китай взагалі відмовився його показувати, щоб не ганьбитися.

Сам колишній українець Бабичев — «зірка» навіть не шостої величини. Колишній циркач хоч і знявся у понад сотні фільмів (в тому числі й українських), та майже ніде в титрах не вказаний. Виконував каскадерські трюки або ж грав якихось дрібних негідників. І, судячи з фільмографії, «офіцерствувати» в «лнр» часу у нього просто не вистачало.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», ще одна колишня українка — Лоліта Мілявська — нині розповідає жахливчики, як в Україні тероризували її рідню, допоки тих не вдалося таємно вивезти в рф.

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