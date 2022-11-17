«Динамо» з «дублем» Циганкова зіпсувало Бартуловичу тренерський дебют у чемпіонаті України: відеоогляд матчу

У четвер, 17 листопада, на столичному арені «Динамо» імені Валерія Лобановського відбувся перенесений матч 1-го туру української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. Матч 1-го туру

«Інгулець» (Петрове) — «Динамо» (Київ) — 1:2 (Сітало, 62 — Циганков, 32, з пенальті, 45+1). Юніорські склади — 1:4.

«Динамо»: Нещерет, Дубінчак (Вівчаренко, 78), Сирота, Забарний, Кендзьора (Караваєв, 78), Шепелєв (Перріс, 85), Андрієвський, Лонвейк (Гармаш, 67), Буяльський, Циганков, Ванат (Кулач, 78).

На формально домашній поєдинок проти столичного гранда команду з Петрового вивів новий наставник — 36-річний виконувач обов'язків головного тренера хорват Младен Бартулович, який очолив аутсайдера УПЛ після відставки Сергія Лавріненка. І, звісно, хлопці з «Інгульця» були аж ніяк не проти як мінімум повторити на арені «Динамо» свій минулорічний успіх, коли вони відібрали у гранда два очки (1:1).

Напевно, мало вистачати мотивації і в підопічних Мірчі Луческу: особливо після нульової нічиєї з «Колосом» у минулому турі.

І динамівці вже до перерви зусиллями Віктора Циганкова двічі вразили ворота аутсайдера. Спочатку Віктор реалізував пенальті, призначений арбітром Катериною Монзуль за фол на Буяльському, а перед самою перервою буквально з метра вразив порожні ворота «Інгульця» після того, як Дубінчак після швидкої динамівської атаки елегантно перекинув м'яч через воротаря Паламарчука і виклав м'яч під удар партнеру — 0:2.

Щоправда, у другому таймі «Інгулець» зусиллями Сітало відродив інтригу у поєдинку. Але більшого команді Бартуловича динамівці не дозволили.

Успіх допоміг підопічним Мірчі Луческу обійти у турнірній таблиці «Олександрію» (у підопічних Юрія Гури ще є гра в запасі) та «Зорю» і піднятися на третє місце.

До речі, наступний номінально гостьовий матч УПЛ (21 листопада проти «Вереса») «Динамо» також проведе на своєму клубному стадіоні імені Валерія Лобановського.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 32 очки (12 матчів);

2. «Шахтар» — 27 (11);

3. «Динамо» — 23 (12);

4. «Зоря» — 23 (12);

5. «Олександрія» — 23 (11);

6. «Верес» — 17 (13);

7. «Колос» — 16 (12);

8. «Металіст» — 15 (12);

9. «Ворскла» — 15 (13);

11. «Металіст 1925» — 14 (12);

10. «Рух» — 12 (12);

12. «Кривбас» — 12 (12);

13. «Мінай» — 10 (12);

14. «Чорноморець» — 9 (12);

15. «Львів» — 9 (11);

16. «Інгульець» — 7 (12).

Бомбардири: 9 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»), Віталій Буяльський («Динамо»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Данило Сікан («Шахтар»); 5 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»); 4 — Дмитро Кльоц («Верес»), Максим Третьяков («Олександрія»), Олексій Гуцуляк, Олександр Піхальонок (обидва — «Дніпро-1»), Ігор Кірюханцев («Зоря»), Владислав Ванат, Віктор Циганков (обидва — «Динамо»), Ростислав Русин («Металіст 1925»).

У 14-му турі УПЛ зіграють: «Зоря» — «Олександрія» (18 листопада); «Дніпро-1» — «Шахтар», «Колос» — «Ворскла» (19 листопада); «Минай» — «Металіст», «Кривбас» — «Металіст 1925» (20 листопада); «Інгулець» — «Львів», «Верес» — «Динамо» (21 листопада). Зустріч «Рух» — «Чорноморець» перенесено на невизначений термін.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» з дебютним голом голландця Лонвейка обіграло в УПЛ «Олександрію».

Фото ФК «Динамо»

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