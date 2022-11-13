«Динамо» з червоною карткою не дотиснуло «Колос», осічки «Шахтаря» та «Дніпра-1»: відеоогляди матчів УПЛ

У неділю, 13 листопада, відбулося п'ять поєдинків 13-го туру чемпіонату України з футболу за участю всіх команд з топ-шістки.

Чемпіонат України. 13-й тур

13 листопада (неділя)

«Динамо» (Київ) — «Колос» (Ковалівка) — 0:0. На 68-й хвилині вилучено Попова («Динамо»). Юніорські склади — 3:1.

«Динамо»: Бущан, Вівчаренко (Дубінчак, 65), Забарний, Попов, Караваєв, Сидорчук, Шепелєв (Сирота, 70), Буяльський, Кабаєв (Лонвейк, 65), Циганков, Бесєдін (Гармаш, 46).

Виходячи на поле столичної арени імені Валерія Лобановського, багато футболістів з Ковалівки напевно пам'ятали, що після того, як у грудні 2020-го вони на цьому стадіоні відібрали у «Динамо» два очки (2:2), наступні дві зустрічі з «біло-синіми» в УПЛ вони програли із загальним рахунком 0:10 (0:3 — вдома та 0:7 — у гостях).

Цього разу динамівці без дискваліфікованого Ваната довгий час були беззубими в атаці. А коли на 68-й хвилині за другу в матчі жовту картку з поля було вилучено захисника Попова, справи киян зовсім стали погані. Втім, навіть удесятьох динамівці могли вирвати три очки, але Лонвейк та Сидорчук не скористалися зі своїх шансів.

«Шахтар» (Донецьк) — «Зоря» (Луганськ) — 2:2 (Бондаренко, 13, Бондар, 64 — Кірюханцев, 45, Булеца, 46). Юніорські склади — 5:0.

«Шахтар»: Трубін, Бондар, Кривцов (Тейлор, 84), Матвієнко, Михайличенко, Степаненко (Петряк, 84), Криськів (Назарина, 59), Судаков, Бондаренко, Мудрик, Траоре (Сікан, 59).

Поєдинок на «Арені Львів» став ювілейним, 50-м, в історії протистояння «Шахтаря» та «Зорі» у чемпіонаті та Кубку країни. Причому про останнє «побачення» з гірниками луганчани мали страшні спогади — 1:6 у жовтні 2020-го.

Цього разу «Зорю» на гру вивів голландський фахівець Патрік ван Леувен, який у 2006—2013 роках працював у структурі «Шахтаря», зокрема директором академії.

Гірники швидко повели у рахунку завдяки голу Бондаренка, але перед самою перервою Кірюханцев випередив Бондаря і влучним ударом головою зрівняв рахунок у поєдинку. А одразу після перерви Кірюханцев асистував чемпіону світу U20 Булеці, котрий вивів луганців уперед — 2:1.

Бондар виправився на 64-й хвилині, коли зумів зрівняти рахунок. Більше того, наприкінці зустрічі «Шахтар» міг вирвати перемогу. Але після удару Тейлора «Зорю» врятувала штанга, а на дуже небезпечний удар Петряка блискуче зреагував голкіпер Мацапура — 2:2.

«Ворскла» (Полтава) — «Дніпро-1» — 1:1 (Кравець, 67 — Пихальонок, 24). Юніорські склади — 2:0.

Зустріч у Минаї (як і поєдинок «Олександрія» — «Верес») розпочалася із затримкою майже на півтори години через повітряну тривогу. «Дніпро-1» повів у рахунку в середині першого тайму, коли Пихальонок забив чи не з лінії воріт. Але полтавці після перерви не лише вирівняли ситуацію, а й були близькі до того, щоб перервати безпрограшну серію дніпрян у прем'єр-лізі, яка тепер налічує 18 поєдинків (16 виграшів та 2 нічиї).

«Олександрія» — «Верес» (Рівне) — 3:2 (Мірошниченко, 18, Цуріков, 80, Костишин, 90+7 — М. Шестаков, 33, Гайдучик, 90+1). Юніорські склади — 2:0.

Футболісти «Олександрії» на рідній арені завдяки голам Мірошниченка та свого найкращого бомбардира Цурікова, а також точному удару Костишина у компенсований час таки зіпсували наставнику «Вереса» Юрію Вірту ювілейний, 50-й, матч на чолі різних команд в УПЛ.

«Металіст 1925» (Харків) — «Інгулець» (Петрове) — 2:1 (Р. Русин, 40, Безуглий, 79 — Козак, 23). Юніорські склади — 1:2.

Харків'яни у столиці відсвяткували перший успіх під керівництвом нового тренерського тандему Едмар — Голодюк.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 32 очки (12 матчів);

2. «Шахтар» — 27 (11);

3. «Зоря» — 23 (12);

4. «Олександрія» — 23 (11);

5. «Динамо» — 20 (11);

6. «Верес» — 17 (13);

7. «Колос» — 16 (12);

8. «Металіст» — 15 (11);

9. «Ворскла» — 15 (13);

10. «Металіст 1925» — 14 (12);

11. «Рух» — 11 (11);

12. «Львів» — 9 (11);

13. «Кривбас» — 9 (11);

14. «Минай» — 9 (11);

15. «Інгулець» — 7 (11);

16. «Чорноморець» — 6 (11).

Бомбардири: 9 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»), Віталій Буяльський («Динамо»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Данило Сікан («Шахтар»); 5 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»); 4 — Дмитро Кльоц («Верес»), Максим Третьяков («Олександрія»), Олексій Гуцуляк, Олександр Пихальонок (обидва — «Дніпро-1»), Ігор Кірюханцев («Зоря»), Владислав Ванат («Динамо»).

У понеділок, 14 листопада, у 13-му турі УПЛ також зіграють: «Металіст» — «Кривбас», «Чорноморець» — «Львів» і «Рух» — «Минай».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» дізнався суперника в 1/16 фіналу Ліги Європи, а «Дніпро-1» — опонента в Лізі конференцій.

Фото ФК «Динамо»

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