«Динамо» з дебютним голом голландця Лонвейка обіграло «Олександрію»: відеоогляди матчів УПЛ

У четвер, 10 листопада, трьома матчами в Минаї, Львові та Києві завершилася ігрова програма 12-го туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 12-й тур

10 листопада (четвер)

«Динамо» (Київ) — «Олександрія» — 3:1 (Буяльський, 10, Лонвейк, 73, Шепелєв, 89 — Шулянський, 90+1). Юніорські склади — 3:0.

«Динамо»: Нещерет, Кендзьора (Караваєв, 84), Сирота, Забарний, Дубінчак (Вівчаренко, 68), Сидорчук, Шепелєв, Циганков, Буяльський (Гармаш, 60), Кабаєв (Лонвейк, 70), Ванат (Бесєдін, 84).

Олександрійці підходили до поєдинку з «Динамо», маючи шестиматчеву безпрограшну серію, а перемога над «біло-синіми» дозволила б підопічним Юрія Гури знову повернутися до чільної трійки в турнірній таблиці. Ось тільки не склалося. За досить рівного дебюту гри динамівцям вдалося швидко відкрити рахунок. Циганков передачею з правого флангу ідеально виклав м'яч під удар Буяльському, і найкращий бомбардир «Динамо» точно пробив у кут з лінії штрафного майданчика — 1:0.

У господарів була ще не одна нагода, щоб подвоювати рахунок. Ванат ледь не підловив воротаря «Олександрії», який випустив м'яч з рук у своєму штрафному майданчику після подачі з флангу, потім голкіпер упорався з пострілом Циганкова, а також зреагував на удар того ж таки Ваната, який замикав простріл з правого флангу.

Збільшити свою перевагу киянам вдалося після перерви. Спочатку дебютний гол за «біло-синіх» забив голландець Лонвейк, який вийшов на заміну за кілька хвилин до свого результативного удару, а до великої перевагу господарів довів Шепелєв, який вдало зіграв після розіграшу кутового.

Олександрійці змогли відіграти один м'яч у компенсований час, коли Шулянський (до речі, вихованець «Динамо») вдало зіграв на добиванні після сейву Нещерета, але на більше вже ані сил, ані часу у гостей не вистачило.

У підсумку, впевнена перемога «Динамо», завдяки якій кияни піднялися до чільної п'ятірки й лише на три очки відстають від «Зорі», що йде третьою (плюс маючи в порівнянні з луганчанами гру в запасі).

«Львів» — «Рух» (Львів) — 2:1 (Бугай, 10, Крушинський, 32 — Таллес, 49). На 47-й хвилині вилучений Бойчук («Рух»). Юніорські склади — 0:3.

Львівське дербі вийшло «гарячим» — безліч жовтих карток, вилучення, інтрига до фінального свистка. У підсумку «муніципалам» не лише вдалося вперше в історії обіграти «Рух», а й перервати свою шестиматчеву серію без перемог у чемпіонаті.

«Минай» — «Чорноморець» (Одеса) — 0:1 (Путря, 5, з пенальті). На 71-й хвилині вилучений Джеймс («Чорноморець»). Юніорські склади — 2:1.

Перед звітним матчем «Чорноморець» залишався єдиною командою УПЛ, яка не перемагала цього сезону. Обірвати неприємну для себе серію «морякам» вдалося в Минаї, де підопічні Романа Григорчука змогли здобути три очки завдяки реалізованому в дебюті першого тайму пенальті.

9 листопада (середа)

«Верес» (Рівне) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:2 (Мудрик, 30, з пенальті, Криськів, 65). Юніорські склади — 0:1.

«Шахтар»: Пятов, Михайличенко, Матвієнко, Кривцов, Бондар (Козик, 89), Степаненко (Назаріна, 65), Судаков (Петряк, 65), Криськів, Бондаренко, Мудрик (Очеретько, 89), Траоре (Сікан, 73) .

«Колос» (Ковалівка) — «Дніпро-1» — 1:3 (Мілько, 31, з пенальті — Довбик, 5, з пенальті, 36, 77). Юніорські склади — 3:1.

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Ворскла» (Полтава) — 1:0 (Капіч, 50, з пенальті). На 7-й хвилині Хомченовський («Кривбас») не реалізував пенальті, на 29-й вилучений Понєдєльник («Кривбас»), на 39-й — Сефері та на 54-й — Марлісон (обидва — «Ворскла»). Юніорські склади — 0:4.

8 листопада (вівторок)

«Інгулець» (Петрове) — «Зоря» (Луганськ) — 1:0 (Марусич, 44). На 52-й хвилині Русин («Зоря») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 1:5.

«Металіст» (Харків) — «Металіст 1925» (Харків) — 0:0. На 52-й хвилині вилучений Шершень («Металіст 1925»), а на 90+4-й — Ралюченко («Металіст»). Юніорські склади — 0:4.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 31 очко (11 матчів);

2. «Шахтар» — 26 (10);

3. «Зоря» — 22 (11);

4. «Олександрія» — 20 (10);

5. «Динамо» — 19 (10);

6. «Верес» — 17 (12);

7. «Колос» — 15 (11);

8. «Металіст» — 15 (11);

9. «Ворскла» — 14 (12);

10. «Рух» — 11 (11);

11. «Металіст 1925» — 11 (11);

12. «Львів» — 9 (11);

13. «Кривбас» — 9 (11);

14. «Минай» — 9 (11);

15. «Інгулець» — 7 (10);

16. «Чорноморець» — 6 (11).

Бомбардири: 9 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»), Віталій Буяльський («Динамо»); 7 — Максим Прядун («Металіст»), Де Паула Таллес («Рух»), Данило Сікан («Шахтар»); 6 — Михайло Мудрик («Шахтар»); 4 — Дмитро Кльоц («Верес»), Максим Третьяков, Андрій Цуріков (обидва — «Олександрія»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Владислав Ванат («Динамо»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» вже після вильоту з єврокубків програло «Фенербахче».

Фото ФК «Динамо»

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