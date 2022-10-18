«Клієнт для Гааги»: у розвідці підтвердили прибуття Гіркіна в Україну

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін, один з винуватців катастрофи малазійського «Боїнга» влітку 2014 року, вже перебуває на окупованій території України.



Про це заявив голова управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю проєкту «Орестократія».

«Нам відомо одне з його місцеперебувань. Він уже прибув на територію окупованої України», — зазначив Буданов.

Як відомо, учора ГУР запропонувало винагороду у 100 тисяч доларів за передачу Гіркіна в український полон. Відповідну інформацію потрібно передавати за номером 093−117−58−09. Буданов наголосив, що на цей номер уже надійшло «кілька абсолютно реальних пропозицій».



Глава ГУР пояснив, що за Гіркіна оголосили не надто високу винагороду, адже він є цінним полоненим, «важливим носієм інформації» для Міжнародного кримінального судочинства.



Також глава ГУР повторив свій прогноз про те, що бойові дії на території України мають закінчитися наприкінці весни — до літа 2023 року.



«Наприкінці весни це все має закінчитися. До літа все має завершитися. Для початку вийдемо на межі 1991 року», — упевнений Буданов.



За його словами, після закінчення війни в Україні розпочнеться дуже серйозний політичний процес, пов'язаний зі змінами у нинішній росії.



«Від росії від'єднаються певні регіони… Москва виплачуватиме репарації нам, це все на них чекає, це призведе до усунення певного економічного центру росії на нашу територію… Тобто там дуже багато кроків. Кавказькі території, я вважаю, від'єднаються першими, але це будуть не тільки кавказці, та там багато територіальних проблем, „російська федерація“ — це одна назва від федеративності. Це занадто велика територія, яка досить тривалий термін незрозуміло як існує у цих межах. Вона трималася тільки на вірі в потужність режиму. Як тільки режим звалиться, все це посиплеться», — заявив Буданов.



Нагадаємо, раніше українські активісти, спортсмени та громадські діячі пообіцяли нагороду тому, хто візьме у полон терориста Гіркіна. Також головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило про намір виплатити за спійманого Гіркіна 100 тисяч доларів. Нагороду зможуть отримати й чиновники.

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